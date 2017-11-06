ترامب وآبي يبحثان تهديدات كوريا الشمالية النووية

من المقرر أن يعقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو اليوم الاثنين لبحث مواصلة كوريا الشمالية تطوير أسلحة نووية وصواريخ. وأعربت ادارة آبي مرارا عن تأييدها لترامب الذي حذر من أن كل الخيارات – بما في ذلك الخيار العسكري – مطروحة على الطاولة بشأن التعامل مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب أمس الاحد إنه سيسعى للحصول على مساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الازمة الكورية الشمالية عندما يجتمع الاثنان على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) بعد أيام.وقبل الاجتماع مع آبي اليوم الاثنين، يلتقي ترامب وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بالإمبراطور أكيهيتو والامبراطورة ميتشيكو.كما سيلقى ترامب كلمة أمام قادة الاعمال الامريكيين واليابانيين في العاصمة.وفي وقت لاحق سيجتمع الرئيس الأمريكي أيضا مع أسر المواطنين اليابانيين الذين تم اختطافهم من قبل عملاء من كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.