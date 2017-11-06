“سوريا الديمقراطية” تستعيد أربع قرى في دير الزور

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي، من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، في الريف الشمالي والشمالي الشرقي لمدينة دير الزور.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقود العملية، من تحقيق تقدم في المنطقة وفرض سيطرتها على أربع قرى كان يسيطر عليها “داعش”، وفق المرصد.

يذكر أن محافظة دير الزور تشكل في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات #النظام_السوري، بدعم روسي، عند الضفاف الغربية لنهر الفرات حيث مدينتي دير الزور والبوكمال، والثانية تشنها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم أميركي، خصوصاً ضد المتطرفين عند الضفاف الشرقية للنهر الذي يقسم المحافظة.