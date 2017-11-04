نائب أمير جازان يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين صلاة الاستسقاء، صباح اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.وأمّ المصليين رئيس محكمة الاستئناف بجازان فضيلة الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي أوصى في خطبته بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه والمبادرة بالتوبة النصوح والإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه، محذراً من التمادي في المعاصي والفتن والمحرمات والمنكرات وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وبخس المكاييل والموازين.كما أديت الصلاة في كافة محافظات ومراكز وقرى المنطقة.