 1433 عاملة منزلية يغادرن مراكز إيواء العاملات بالشرقية إلى بلدانهن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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1433 عاملة منزلية يغادرن مراكز إيواء العاملات بالشرقية إلى بلدانهن

1433 عاملة منزلية يغادرن مراكز إيواء العاملات بالشرقية إلى بلدانهن
المناطق - الدمام

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مغادرة 1433 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة، مراكز إيواء العاملات (مكاتب المتابعة الاجتماعية) بالمنطقة الشرقية، إلى بلدانهن وذلك منذ مطلع رمضان الماضي وحتى الأول من شهر محرم من عام 1439هـ.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “إن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، تحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، التي حددت حقوق ومسؤوليات كل طرف من طرفي العلاقة، وفي حال وجود خلاف يتقدم أحد الطرفين بدعوى على الطرف الثاني، لدى لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية، والمنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة”.
وأوضح أبا الخيل أن العمل يجري على تسهيل مغادرة جميع العاملات المنزليات إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، وفق القرارات الصادرة من قبل اللجان.
وأضاف أن مركز إيواء العاملات (دار الضيافة) في عدد من مدن المملكة يحتوي على كامل التجهيزات، إضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المنزليات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، إلى حين ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.

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