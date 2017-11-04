المالية تدعو الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم إلكترونياً لضمان سرعة الصرف

دعت وزارة المالية الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم المالية على الحكومة إلكترونياً عبر خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، وذلك لتسهيل مراجعة المطالبات، وتسريع عمليات الصرف.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم تسجيل هذه المطالبات قبل 16 نوفمبر 2017م، على موقع الوزارة عبر الرابط التالي payclaims.mof.gov.sa ، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة في السابق، لافتة إلى أن التأخير في التسجيل قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.

وأبانت أن الخدمة تهدف لمعرفة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع التي تم إنجازها، والعمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات.

يذكر أن الوزارة أنشأت مركزا للاتصال للرد على الموردين والمقاولين في حال وجود أية استفسارات حول الخدمة عبر الاتصال على الرقم 920002299 أو زيارة مركز “مِراس” الذي يعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة 11:00 مساءً.