 وكيل إمارة نجران : تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد سيساهم في المحافظة على المال العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة نجران : تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد سيساهم في المحافظة على المال العام

وكيل إمارة نجران : تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد سيساهم في المحافظة على المال العام
المناطق - نجران
نوه وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد ، بالأمر الملكي حيال تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها،  مشيراً الى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أعلنها بوضوح منذ توليه مقاليد الحكم – أيده الله – في تبني نهج النزاهة ومراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يحقق المصلحة العامة الرامية للمحافظة على المال العام.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يؤكد دوماً في حديثه بأن المواطن محور اهتمامه، ويسعى إلى تحقيق العدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة، في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.
ودعا وكيل إمارة منطقة نجران الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهما.

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