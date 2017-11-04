 شاهد.. صور حطام طائرة نائب أمير عسير والمحمية التي سقطت بها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. صور حطام طائرة نائب أمير عسير والمحمية التي سقطت بها

شاهد.. صور حطام طائرة نائب أمير عسير والمحمية التي سقطت بها
المناطق - الرياض

أظهرت صور حطام طائرة نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، الذي توفي حادث سقوط طائرة ومرافقيه الثمانية من مسؤولي المنطقة في محمية “جرف ريدة”.

وتقع محمية “جرف ريدة” جنوبي غرب المملكة ضمن جبال السروات، وتبعد حوالي 20 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبها، وتبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة تقريباً. هذه هي المنطقة التي وتُعتَبر “جرف ريدة” جزءاً من الدرع العربي الذي يتكون بدرجة رئيسية من صخـور نارية متحركة. كما أن المنطقة عبارة عن منحدرات شديدة تغطيها نباتات كثيفة تسودها أشجار العرعر، وبها العديد من الروافد المائية التي تنحدر من أعلى الجرف وتصب في شعيب ريدة.

 

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