 ‏في قصيدة باكية.. أمير حائل راثيا “منصور بن مقرن”: “ليت الدمع يكفي عن النفس مشكات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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‏في قصيدة باكية.. أمير حائل راثيا “منصور بن مقرن”: “ليت الدمع يكفي عن النفس مشكات”

‏في قصيدة باكية.. أمير حائل راثيا “منصور بن مقرن”: “ليت الدمع يكفي عن النفس مشكات”
المناطق - الرياض

رثى أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد؛ ابن عمه الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير – رحمه الله – بأبيات شعرية.

وحملت القصيدة أثر الحزن الذي يحسّ به على فقد الأمير منصور؛ فيما عزّى عمه الأمير مقرن.

واختتم قصيدته بأن منصور باق ذكره حتى بعد وفاته.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد:

“صبح(ن) على أبها خذا حزنه النور

عقب المغيب اللي على حزنه يبات

ليت العزا يحكي عن الخاطر شعور

وليت الدمع يكفي عن النفس مشكات

مدري العزا عزا على موت منصور

ولا ترك فيني معي حزني وصات

مجبور لو بخفي عن الناس مجبور

حزني على صوتي من الحزن آهات

مأجور يا عمي على الفقد مأجور

خل الصبر دونك عن الحزن منجات

احد(ن) معه علمه من الناس مقبور

وحد(ن) غدى علمه معي الناس ما مات”.

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