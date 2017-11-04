 العراق يطالب كردستان بإعلان واضح بـ”عدم الانفصال” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العراق يطالب كردستان بإعلان واضح بـ”عدم الانفصال”

المناطق - وكالات

طالبت الحكومة العراقية الاثنين، حكومة إقليم كردستان العراق، بإعلان واضح بعدم الانفصال عن العراق التزاما بموقف المحكمة العراقية، الذي نفى وجود أي بند دستوري يجيز الانفصال.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن الحكومة العراقية تؤكد التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجدد البيان الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.

وأضاف أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها.

وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن الدستور العراقي لا ينص في أي من بنوده على جواز الانفصال وذلك في تفسير للمادة الأولى من الدستور العراقي والتي استند إليها البعض في تبرير استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق.

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