 أمين منطقة تبوك يدشن الحملة التوعوية “كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمين منطقة تبوك يدشن الحملة التوعوية “كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل”

أمين منطقة تبوك يدشن الحملة التوعوية “كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل”
المناطق - تبوك

دشن أمين منطقة تبوك الأستاذ.نايف بن مناحي بن سعيدان صباح هذا اليوم الاثنين الحملة التوعوية الأولى لهذا العام ١٤٣٩هـ والتي تقيمها أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للنظافة تحت شعار : كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل ، وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات م. إبراهيم بن أحمد الغبان ومدير الإدارة العامة للنظافة الأستاذ. أحمد ياسين العلاوي.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك  م.إبراهيم الغبان بأن هذه الحملة تأتي ضمن برامج أمانة منطقة تبوك التوعوية والتثقيفية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وبين المهندس الغبان بأن الحملة تستهدف بالدرجة الأولى قائدي المركبات حيث سيتم توزيع ١٠آلاف منشور توعوي و ٢٠ ألف كيس بلاستيكي بأحجام مختلفة يمكن استخدامها لتجميع النفايات المؤقتة في المركبات ، ورميها في أقرب حاوية عند توقف المركبة .. وسيتم التوزيع في الطرقات والشوارع الرئيسية وبالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والأهلية ، لرفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ على نظافة المدينة من خلال عدم رمي النفايات من المركبات في طرقات المدينة وتجميعها في هذه الأكياس البلاستيكية.

واختتم المهندس الغبان حديثه بدعوة الجميع إلى التفاعل مع الحملة والتعاون مع الأمانة بعدم إلقاء المخلفات من نوافذ المركبات لننعم بمدينة جميلة وبيئة نقية.

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