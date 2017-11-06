 أمير منطقة القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء

أمير منطقة القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء
المناطق - بريدة

أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بحي الصفراء بمدينة بريدة , يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
وأمّ المصلين قاضي محكمة الاستئناف رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي، الذي أكد في خطبته ضرورة المطر وحاجة جميع البشر والشجر والحيوان والبلاد له ، مذكراً بأهمية الحرص والمحافظة على إقامة الصلاة في وقتها ، وإيتاء الزكاة وإخراجها ، وصلة الأرحام ، والرحمة بالناس أجمعين ، لكي تنزل علينا رحمة الله سبحانه ومنّه وكرمه ، مفيداً أن صلاة الاستسقاء تأتي أتباعاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر ، داعياً المصلين إلى كثرة الاستغفار والإنابة وتجديد التوبة ، مفيداً أن قلة نزول المطر دليل على كثرة ذنوب العباد وتقصيرهم تجاه دينهم ، خاتماً خطبته بدعائه الذي اقتبسه من سورة الأعراف {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ، ثم شرع في دعائه ورجائه من الله طلب السقيا من المطر النافع الغير ظار الذي يسقي به البلاد والعباد والحاضر والباد.
وأدّى الصلاة مع سموّه وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج ، و مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ علي بن صالح العميرة ، ومدير شرطة القصيم بالنيابة العميد جعيدان الحميداني ، وعدداً من المشايخ والمسؤلين في المنطقة

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