 برئاسة المفوّض الأوروبي للزراعة .. 50 شركة أوروبية للأغذية والمشروبات تسوق منتجاتها في غرفة الرياض   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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برئاسة المفوّض الأوروبي للزراعة .. 50 شركة أوروبية للأغذية والمشروبات تسوق منتجاتها في غرفة الرياض  

برئاسة المفوّض الأوروبي للزراعة .. 50 شركة أوروبية للأغذية والمشروبات تسوق منتجاتها في غرفة الرياض  
المناطق - الرياض

تستضيف غرفة الرياض صباح يوم الاربعاء 8 نوفمبر بعثة تجارية مؤلفة من خمسين شركة منتجة وجمعية أوروبية للأغذية والمشروبات بقيادة معالي المفوّض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية فيل هوغان وتهدف الزيارة الى ترويج منتجات الأغذية والمشروبات الأوروبية العالية الجودة
وستتألف البعثة التجارية من شركات تنتمي إلى غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدانمارك وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وستمثل البعثة أيضاً عدداً من الجمعيات الأوروبية التي ستقوم بترويج طائفة واسعة من منتجات الأغذية والمشروبات: الألبان وحليب الأطفال، اللحوم والمواد الوراثية، الدواجن والبيض، الحبوب والبذور، الأغذية والأعلاف، الفاكهة والخضار، المخبوزات والحلويات والمعكرونة، وزيت الزيتون والصلصات والتوابل.

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