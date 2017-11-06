 الأمير ممدوح بن سعود وكيل جامعة شقراء : لجنة مكافحة الفساد تعزز المحاسبية وتحارب فساد الأشخاص والكيانات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير ممدوح بن سعود وكيل جامعة شقراء : لجنة مكافحة الفساد تعزز المحاسبية وتحارب فساد الأشخاص والكيانات

الأمير ممدوح بن سعود وكيل جامعة شقراء : لجنة مكافحة الفساد تعزز المحاسبية وتحارب فساد الأشخاص والكيانات
المناطق ـ الرياض

نّوه سمو الأمير ممدوح بن سعود ال سعود ,  وكيل جامعة شقراء , بالأمر الملكي الكريم , الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين , الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وعدد من قيادات الأجهزة الرقابية بالدولة .
وقال وكيل جامعة شقراء : إن الأمر الملكي جاء لحماية المال العام , وإجتثاث الفساد المالي والإداري , كما جاء ليدعم الهيكل العام للدولة , التي تتطلع إلى المنافسة الدولية مدعومة بنظام مالي قويّ يمكنها من الإنتقال إلى مرحلة التطوير التي رسمتها برؤية وأهداف طموحة .
وأضاف الأمير ممدوح بن سعود أن الدولة إختارت  ومن زمن بعيد خيار النزاهة والإصلاح , ومحاربة الفساد , وجعلت الشفافية والمحاسبية عنوناً لها في جميع مراحلها ، ومن أجل محاربة الفساد عملت بالحوكمة الدقيقة , والرقابة أجهزتها كافة , بتوطيد و إرساء هيكلة إدارية منظمة و متماسكة , يقوم عليها قيادات مخلصة وأختتم الأمير ممدوح ال سعود تصريحه بالقول إنَّ النهج الذي اتبعته القيادة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في نشر العدالة وتعقب ومحاسبة الفاسدين هي التي تعمل بإذن الله – على وقف الأشخاص والكيانات عن الاستمرار في ممارسة الفساد وهدم الاقتصاد و التمادي في قضايا الفساد العام ، ويدفعها إلى إعادة الأموال للخزينة العامة للدولة ، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحرصهما على مقدرات الدولة وبارك الله في هذه الخطوات المباركة.

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