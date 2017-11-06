 أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزيرا الحرس الوطني، والاقتصاد والتخطيط يتشرفان بأداء القسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزيرا الحرس الوطني، والاقتصاد والتخطيط يتشرفان بأداء القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزيرا الحرس الوطني، والاقتصاد والتخطيط يتشرفان بأداء القسم
واس - الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وزير الحرس الوطني، ومعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، عقب صدور الأمرين الملكيين الكريميين بتعيينهما في منصبيهما الجديدين ، قائلَين: ” ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ) .
وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله لهما التوفيق في منصبيهما الجديدين.
حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى.

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