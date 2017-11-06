 بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
واس - الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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