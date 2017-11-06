 رئيس مركز الارطاوية يستقبل مدير المستشفى الجديد ويودع الرخيمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس مركز الارطاوية يستقبل مدير المستشفى الجديد ويودع الرخيمي

رئيس مركز الارطاوية يستقبل مدير المستشفى الجديد ويودع الرخيمي
المناطق - الرياض - فلاج الشعيفاني

استقبل  رئيس  مركز  الارطاوية  الاستاذ  مسير بن  سلطان الدويش  في  مكتبه  صباح  اليوم  مدير  مستشفى الارطاوية السابق  الاخصائي  احمد بجاد الرخيمي  ومدير مستشفى الارطاوية  الجديد الاخصائي بجاد محمد الحمراني ، وقدم رئيس المركز  شكره  وتقديره  للرخيمي  نظير  جهوده  الماضية التي اسفرت  بتوفيق  الله  في  تطوير  العمل  بالمستشفى  متمنيا له النجاح  في  مهام عمله  الجديد  مديرا  لمستشفى  الدوادمي العام  مرحبا بالاخصائي  الحمراني  راجيا له  التوفيق  والسداد والنهوض بالخدمات  الصحية  بالمركز  التي  تصب  في  مصلحة  المواطن ،

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