رئيس مركز الارطاوية يستقبل مدير المستشفى الجديد ويودع الرخيمي

استقبل رئيس مركز الارطاوية الاستاذ مسير بن سلطان الدويش في مكتبه صباح اليوم مدير مستشفى الارطاوية السابق الاخصائي احمد بجاد الرخيمي ومدير مستشفى الارطاوية الجديد الاخصائي بجاد محمد الحمراني ، وقدم رئيس المركز شكره وتقديره للرخيمي نظير جهوده الماضية التي اسفرت بتوفيق الله في تطوير العمل بالمستشفى متمنيا له النجاح في مهام عمله الجديد مديرا لمستشفى الدوادمي العام مرحبا بالاخصائي الحمراني راجيا له التوفيق والسداد والنهوض بالخدمات الصحية بالمركز التي تصب في مصلحة المواطن ،