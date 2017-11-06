 وزير الداخلية اللبناني : لقاء الحريري والملك سلمان يؤكد أن الدنيا بخير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية اللبناني : لقاء الحريري والملك سلمان يؤكد أن الدنيا بخير

وزير الداخلية اللبناني : لقاء الحريري والملك سلمان يؤكد أن الدنيا بخير
المناطق - وكالات

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، الاثنين، أن لديه انطباعاً بأن رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، سيعود إلى بيروت في غضون أيام.
وقال المشنوق للصحافيين، بعد زيارته دار الفتوى اللبنانية، إن اجتماع الحريري مع الملك سلمان يؤكد “أن الدنيا بخير”.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الحريري، الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
وكان الحريري قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، السبت، متوعداً بأن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.
كما أكد في خطاب الاستقالة المتلفز أن “لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي”،
وشدد على أنه “أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن”، محذراً من أن “الشر الذي ترسله طهران إلى المنطقة سيرتد عليها”.
وأضاف الحريري: “إيران تسيطر على المنطقة، وعلى القرار في سوريا و العراق و اليمن”.
وفي إشارة إلى التعاون بين طهران و حزب الله، أعلن أن “إيران وجدت في بلادنا من تضع يدها بيدهم”.

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