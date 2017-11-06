بعد أن شيّع 95 شهيداً في محافظة الشهداء.. “محمد المتحمي” شهيدها الـ96

سمّيت محافظة محايل عسير بمحافظة الشهداء، وذلك بعد أن شيعت 95 شهيداً قضوا وهم يدافعون عن هذا الوطن بكل وطنية وإيمان..

واليوم تشيّع محافظة محايل شهيدها السادس والتسعين محافظها المحبوب محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، والذي استشهد في سقوط الطائرة التي كانت تقلّه وسمو نائب أمير منطقة عسير ومرافقيهم واحتراقها، بعد أن أنهوا جولة كانوا فيها لخدمة مجتمعهم ومواطنيهم.

“محمد المتحمي” كسب ودّ وحب واحترام وتقدير أهالي محافظة محايل منذ أول يوم عمل بها، وأخلص لها ولكل مكان عمل فيه من قبل، وقد شهدت له أفعاله وإنجازاته أنه القائد المخلص الحريص على تنمية المكان والإنسان، يعمل على مدار اليوم، ويتواصل مع الجميع، ويتابع بكل دقّة واقتدار احتياجات التنمية في محافظته ومراكزها، قفز بمحافظة محايل قفزة نوعية مميزة تجاوزت عشرات المدن الكبرى التي تزيد عليها مساحة وعدد سكان، ومنذ أن كان رئيس مركز ثم وكيلاً للمحافظ ثم محافظاً في رجال ألمع وبيشه ومحايل عسير كسب محبة وصداقة سكانها، لتواضعه الجمّ وقربه من الجميع وحرصه على سماع صوت المواطن وتلبية حاجاته قدر الإمكان.