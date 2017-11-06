 منسوبو تعليم عسير يعزون في وفاة الأمير منصور ومرافقيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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منسوبو تعليم عسير يعزون في وفاة الأمير منصور ومرافقيه

منسوبو تعليم عسير يعزون في وفاة الأمير منصور ومرافقيه
المناطق - أبها

رفع مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ،  ونيابة عن  الأسرة التعليمية في المنطقة ، خالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز  ، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وإلى سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، وإلى سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ، في وفاة سمو الأمير منصور بن مقرن ،  إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله  ، وهو يؤدي واجبه ويخدم وطنه -رحمه الله –  .
كما قدم آل كركمان أحر التعازي ، لذوي المسؤولين والمرافقين لسمو نائب أمير عسير ، سائلا المولى أن يتغمد الجميع بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، وأن يجزيهم خير الجزاء لقاء ما قدموه لهذا الجزء الغالي من وطنهم .

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