منسوبو تعليم عسير يعزون في وفاة الأمير منصور ومرافقيه

رفع مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، ونيابة عن الأسرة التعليمية في المنطقة ، خالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وإلى سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، وإلى سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ، في وفاة سمو الأمير منصور بن مقرن ، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله ، وهو يؤدي واجبه ويخدم وطنه -رحمه الله – .

كما قدم آل كركمان أحر التعازي ، لذوي المسؤولين والمرافقين لسمو نائب أمير عسير ، سائلا المولى أن يتغمد الجميع بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، وأن يجزيهم خير الجزاء لقاء ما قدموه لهذا الجزء الغالي من وطنهم .