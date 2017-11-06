 مشرفة قسم رياض الأطفال بتعليم جدة تزور روضات رجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مشرفة قسم رياض الأطفال بتعليم جدة تزور روضات رجال ألمع

مشرفة قسم رياض الأطفال بتعليم جدة تزور روضات رجال ألمع
المناطق - رجال ألمع

انطلاقا من مشروع تجويد بيئات رياض الأطفال قامت امس الأحد الأستاذة حمدة علي الغامدي ممثلة في قسم رياض الأطفال بالشؤون التعليمية بجدة ومشرفة رياض الأطفال ومدربة برنامج  مقياس تجويد بيئات الأطفال بزيارة لتعليم ألمع حيث كان في استقبالها المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عزيزة حسن عسيري والمشرفة المكلفة برياض الأطفال الأستاذة شريفه جبلي ورئيسة الإشراف التربوي ومشرفة الإعلام . وفي مستهل جولتها تفقدت قسم الروضات والاطلاع على الأعمال والمنجزات وكذلك اطلعت على ملف تجويد الروضات.
كما شملت الزيارة روضتي الشعبين والجرف بمرافقة مشرفتي القسم والإعلام التربوي وقد أثنت الغامدي على ماشاهدته من إنجاز وعمل في الروضات وقد تم إعداد تقرير بذلك وتسليمه لقائدتي الروضتين.
وفي ختام الزيارة شرفت الغامدي حفل الغداء والذي أقيم على شرفها في متحف قرية رجال.
من جهتها ، قدمت الأستاذة حمدة الغامدي شكرها وتقديرها للجميع على ما شاهدته من جهود طيبة.

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