خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك البحرين في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء ومواساة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ؛ أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه ؛ داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.