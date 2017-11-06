 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك البحرين في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك البحرين في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك البحرين في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
واس - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء ومواساة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ؛ أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه ؛ داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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