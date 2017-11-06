 محافظ ينبع يقف على سد الفرعة بينبع النخل ويطلع على الجهود المبذولة لصيانته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظ ينبع يقف على سد الفرعة بينبع النخل ويطلع على الجهود المبذولة لصيانته

محافظ ينبع يقف على سد الفرعة بينبع النخل ويطلع على الجهود المبذولة لصيانته
المناطق - ينبع

قام عصر أمس محافظ ينبع المهندس / مساعد بن يحيى السليم بالوقوف ميدانيا على سد الفرعة بينبع النخل يرافقه رئيس مركز ينبع النخل الأستاذ / فيصل العتيبي وعدد من المسئولين بخدمات المياه بالمنطقة حيث أطلع المحافظ على السد ومرافقه وأطلع على الجهود التي بذلت لصيانته من خلال نقل الطمي من حوض تخزين السد وأستمع لشرح مفصل عن ذلك من قبل المختصين حيث رفع 2مليون متر مكعب من الطمي من حوض التخزين وتم عمل ساتر وهو الحاجز الترابي بطول 20 الف متر مكعب وتم تركيب صافرات على طول الوادي وتم تشغيلها من قبل المحافظ بعد ذلك تم تكريم الجهات ذات العلاقة حيث وجه رئيس مركز ينبع النخل الاستاذ فيصل العتيبي خالص الشكر لسعادة محافظ ينبع وفريق العمل واكد أن سد الفرعة بذلت به جهود كبيرة لصيانته حيث الطمي الذي تم رفعه من حوض تخزين السد حوالي 2مليون متر مكعب يذكر أن سد الفرعة بينبع النخل تم أنشائه عام 1402هـ في عهد الملك فهد بن عبد العزيز يرحمة الله  .

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