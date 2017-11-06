مدير تعليم جازان: الشراكة مع صحة جازان أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا لتوعية المجتمع

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي إلى أن الشراكة مع مديرية الشؤون الصحية في المنطقة أصبحت أكثر ازدهارا مع مرور الوقت، بل إنها أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا في شتى المجالات الصحية التي تنفذ في المدارس بكافة مراحلها وفئاتها، ومما يؤكد ذلك تدشين المعرض المصاحب للأسبوع التوعوي والتثقيفي عن مرض الكوليرا، مؤكدا إلى أن جهود صحة جازان في الشراكة مع تعليم جازان في التوعية بتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية في أوج ازدهارها في ظل الشراكة المستمرة التي أصبحت تلامس كافة شرائح المجتمع بدء من المدارس التي تنفذ هذه البرامج والمعارض المصاحبة لها.

جاء هذا في كلمته التي القاها خلال تدشين المعرض المصاحب للأسبوع التوعوي عن مرض الكوليرا، وأضاف إلى هذه الأعمال والتي يقوم بها الكادر التعليمي وخاصة المرشدين الصحيين والكادر الصحي من المراكز الصحية أعطت هذه المعارض والمناسبات التوعوية زخما كبيرا في سبيل توعية الطلاب والطالبات وبالتالي مساهمتهم في نشر هذه التوعية في محيط أسرهم ومجتمعهم، مما يحقق بيئة تعليمية صحية تساهم في الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.

وفي ختام تدشين المعرض كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي مدير القطاع الأوسط الصحي بمنطقة جازان والمشاركين من الكادر الصحي والمرشدين الصحيين في المدارس.