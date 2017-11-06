 مدير تعليم جازان: الشراكة مع صحة جازان أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا لتوعية المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم جازان: الشراكة مع صحة جازان أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا لتوعية المجتمع مركز التنمية الاجتماعية بمكة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ينظم برنامج توعوي بمناسبة الشهر العالمي بسرطان الثدي مدير تعليم جازان: القيادة الحكيمة تحارب الفساد بأقوال ترجمتها الأفعال وشهد بها العالم ينظمها الاتحاد السعودي للطب الرياضي في الدمام والرياض .. محاضرة حول إدارة الإصابات الرياضية مواطن بحي “الفلاح” بالرياض يعرض شظايا حطام صاروخ الحوثيين تعليم مكة يحصد فضية وبرونزيات في موهوب العلوم والرياضيات 2017 سياحة الباحة تعرض منتجات الحرفيين بملتقى الاثار  أمير نجران: منصور بن مقرن ومرافقوه.. شهداء ماتوا في خدمة الدين ثم المليك والوطن الجبير: نحتفظ بحق الرد على التدخلات الإيرانية بالطريقة والوقت المناسبين نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بلدية الجبيل : تفتيش 450 محلا بحملة تفتيشية على المحلات والبوفيهات مدير الجامعة كرم الفائزين بالمنتدى الطلابي ومشاريع التخرج
عاجل | وفاة نائب أمير عسير ومسؤولين آخرين في حادث طائرة عمودية في جبال عسير

مدير تعليم جازان: الشراكة مع صحة جازان أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا لتوعية المجتمع

مدير تعليم جازان: الشراكة مع صحة جازان أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا لتوعية المجتمع
المناطق - جازان

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي إلى أن الشراكة مع مديرية الشؤون الصحية في المنطقة أصبحت أكثر ازدهارا مع مرور الوقت، بل إنها أصبحت أكثر تكاملا وتعاونا في شتى المجالات الصحية التي تنفذ في المدارس بكافة مراحلها وفئاتها، ومما يؤكد ذلك تدشين المعرض المصاحب للأسبوع التوعوي والتثقيفي عن مرض الكوليرا، مؤكدا إلى أن جهود صحة جازان في الشراكة مع تعليم جازان في التوعية بتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية في أوج ازدهارها في ظل الشراكة المستمرة التي أصبحت تلامس كافة شرائح المجتمع بدء من المدارس التي تنفذ هذه البرامج والمعارض المصاحبة لها.
جاء هذا في كلمته التي القاها خلال تدشين المعرض المصاحب للأسبوع التوعوي عن مرض الكوليرا، وأضاف إلى هذه الأعمال والتي يقوم بها الكادر التعليمي وخاصة المرشدين الصحيين والكادر الصحي من المراكز الصحية أعطت هذه المعارض والمناسبات التوعوية زخما كبيرا في سبيل توعية الطلاب والطالبات وبالتالي مساهمتهم في نشر هذه التوعية في محيط أسرهم ومجتمعهم، مما يحقق بيئة تعليمية صحية تساهم في الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.
وفي ختام تدشين المعرض كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي مدير القطاع الأوسط الصحي بمنطقة جازان والمشاركين من الكادر الصحي والمرشدين الصحيين في المدارس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>