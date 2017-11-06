 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
واس - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء ومواساة من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان, أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه.
ودعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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