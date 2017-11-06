مسح 71 موقعا للمدارس المحدثة بتعليم عسير و 10مدارس في مبادرة تجويد العمل بتعليم عسير

رأس مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بعسير الأستاذ عبدالرحمن عوضة أمس اجتماع لجنة المسح الميداني لإحداث المدارس للعام الدراسي المقبل، وأوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي عبدالله بن عزيز، أن عدد المواقع التي سيتم مسحها ٧١ موقعا للبنين والبنات، موزعة داخل المدن وخارجها، لافتاً إلى أنه سيتم الرفع للوزارة بالمواقع التي انطبقت عليها شروط وضوابط الإحداث.

من جهة أخرى دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح ، اليوم ، مبادرة “لا نحقق الأداء بالأمنيات وإنما بالإرادة نصنع المعجزات” بحضور عدد من القيادات التعليمية ، وذلك بمقر المتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط، وأوضحت آل مفرح أن المبادرة تنص على التطبيق الفعلي لمعايير الجودة في عشر مدارس من مدارس المنطقة ، واتخاذ المتوسطة السابعة عشرة نموذجاً لذلك ،مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على التعلُم بالإرشاد والمُعايشة في مجال إدارة الموارد البشرية ، مُوجهة من قائدة منظمة تعليمية ، لعشر قائدات ( مدارس العينة )، فيما أبانت أن عملية التعلم بالإرشاد والمعايشة تستند على مبادئ التنمية والمشاركة والمساعدة ، حيث تستثمر قائدة المدرسة عيدة الأحمري خبرتها ووقتها وجهدها لزيادة وتطوير المستوى المعرفي والمهاري لقائدات مدارس العينة.

يذكر أن المشروع يستمر لمدة ١٠ أيام ويتضمن ورشا تدريبية للقائدات ، لإثراء الخبرات والمعايشة الفعلية ، والتدريب على العمل ضمن خطة مرسومة للخروج في نهاية المشروع بمخرجات وإنجازات ، تحقق الأهداف ، مع إعداد تقارير تُوجز المناشط وتقييمها ، وتقويمها للوصول إلى مستوى عال في الجودة .