 تعليم جازان يختتم تدريب 51 من القيادات الإدارية بالحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم جازان يختتم تدريب 51 من القيادات الإدارية بالحد الجنوبي

تعليم جازان يختتم تدريب 51 من القيادات الإدارية بالحد الجنوبي
المناطق - جازان

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان صباح أمس الاثنين فعاليات البرنامج التدريبي الأول بعنوان (إدارة الأداء لشاغلي الوظائف غير التعليمية) الذي قدمه المدرب الأستاذ محيسن الخماش ويستهدف قادة الموارد البشرية والإداريين في الإدارة العامة وجميع مكاتب التعليم التابعة لتعليم منطقة جازان.
وأوضح المدرب محيسن الخماش أن اليوم الثاني من البرنامج ركز على الورش التدريبية وعلى الممارسة الفعلية لمبادئ إدارة الأداء الوظيفي ومراحله والتخطيط له في ضوء التطبيق العملي التقريبي للعمل الميداني.
كما أكد مدير مركز الدعم التعليمي والإلكتروني بتعليم جازان الدكتور محمد مطهر إلى أن البرنامج سوف يكون باكورة لعدة برامج تهدف إلى تطوير منسوبي ومنسوبات تعليم منطقة جازان عبر البرامج التدريبية العامة أو عبر توطين التدريب داخل المكاتب التعليمية.
من جانبهم قدم المتدربون شكرهم لتعليم جازان ممثلاً في مركز الدعم التعليمي والإلكتروني على إقامة البرنامج التدريبي مشيدين بالمدرب الخماش.
وفي ختام البرنامج كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي المدرب محيسن الخماش وذلك نظير ما قدمه من برنامج تدريبي مميز استفاد منه 51 متدرباً من القيادات الإدارية بالحد الجنوبي، مؤكداً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير القيادات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لما يساهم ذلك في تعزيز العملية التعليمية والتربوية في الإدارة بشكل عام والميدان التعليمي بصفة خاصة.
الجدير بالذكر إلى أن غدا الثلاثاء ينطلق البرنامج التدريبي لإدارة الأداء لشاغلي الوظائف للقيادات التعليمية بفندق الراديسون بلو بمدينة جيزان.

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