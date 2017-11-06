 إجراء طبي متقدم يسهم بفضل الله في إنقاذ حياة مريضة بتخصصي الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إجراء طبي متقدم يسهم بفضل الله في إنقاذ حياة مريضة بتخصصي الطائف

إجراء طبي متقدم يسهم بفضل الله في إنقاذ حياة مريضة بتخصصي الطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف في إجراء عملية نوعية لمواطنة خمسينية تعرضت لحالة تعرف بالإندحاس القلبي وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما يمتلئ جوف التامور بالسوائل مما يعيق حركة القلب مسببة شلل في حركة القلب الأمر الذي يؤدي للوفاة حيث قام الفريق الطبي بجراحة الصدر بإجراء متقدم طبي عن طريق فتح نافذة بغشاء التامور القلبي بواسطة المنظار الصدري لتفريغ السوائل ودون الحاجة لفتح كامل الصدر, وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح, وأستقرت حالة المريضة التي غادرت المستشفى بصحة جيدة.

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