إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي

يفتتح في العاصمة الإماراتية أبوظبي متحف اللوفر أبوظبي، الذي يعد الفرع الوحيد للمتحف الفرنسي خارج الأراضي الفرنسية.
ويشهد حفل الافتتاح برنامجا احتفاليا وورشات عمل وجولات إرشادية وحفلات موسيقية وعروض عالمية مختلفة.
ويعد متحف اللوفر أبوظبي تحفة معمارية فنية، حيث تغطيه قبة عملاقة يصل قطرها إلى 180 مترا، أي أنها تغطي مساحة ملعبين لكرة القدم.
وترتفع القبة التي تبدو عائمة على 4 ركائز دائمة لا تظهر للعيان كونها مخفية داخل المباني في المتحف.
ويصل أعلى ارتفاع للقبة المؤلفة من قبتين مصنوعتين من الفولاذ والألمنيوم، 38 مترا.
ويقدر وزنها الكلي بنحو 7500 طن، أي أن وزنها يعادل وزن برج إيفل في العاصمة الفرنسية.
ويضم متحف اللوفر أبوظبي 23 صالة عرض و55 مبنى موزعة حول القبة، التي يقدر محيطها بحوالي 565.5 مترا.
وتبلغ المساحة الكلية للمتحف نحو 97 ألف متر مربع، فيما تقدر المساحة الداخلية له بحوالي 8600 متر مربع، بينما تبلغ مساحة قاعات العرض حوالي 6400 متر مربع.
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