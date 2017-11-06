إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي

ويشهد حفل الافتتاح برنامجا احتفاليا وورشات عمل وجولات إرشادية وحفلات موسيقية وعروض عالمية مختلفة.

ويعد متحف اللوفر أبوظبي تحفة معمارية فنية، حيث تغطيه قبة عملاقة يصل قطرها إلى 180 مترا، أي أنها تغطي مساحة ملعبين لكرة القدم.

وترتفع القبة التي تبدو عائمة على 4 ركائز دائمة لا تظهر للعيان كونها مخفية داخل المباني في المتحف.

ويصل أعلى ارتفاع للقبة المؤلفة من قبتين مصنوعتين من الفولاذ والألمنيوم، 38 مترا.

ويقدر وزنها الكلي بنحو 7500 طن، أي أن وزنها يعادل وزن برج إيفل في العاصمة الفرنسية.