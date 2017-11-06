 إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السفارة الأمريكية في أنقرة تستأنف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم مصادر: لجنة مكافحة الفساد أوقفت أكثر من 170 من الأمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها وأمير عسير يرافقه قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي فهد العامر : تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام ..تعزيز لانطلاقة مرحلة جديدة  الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعلن عن النتائج المالية المنتهية في 2017.09.30 متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: المهرجان يسير وفق المخطط تنمية الشبحة تقيم ندوة علمية غدا 

إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي

إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي
المناطق - الرياض
يفتتح في العاصمة الإماراتية أبوظبي متحف اللوفر أبوظبي، الذي يعد الفرع الوحيد للمتحف الفرنسي خارج الأراضي الفرنسية.

ويشهد حفل الافتتاح برنامجا احتفاليا وورشات عمل وجولات إرشادية وحفلات موسيقية وعروض عالمية مختلفة.

ويعد متحف اللوفر أبوظبي تحفة معمارية فنية، حيث تغطيه قبة عملاقة يصل قطرها إلى 180 مترا، أي أنها تغطي مساحة ملعبين لكرة القدم.

وترتفع القبة التي تبدو عائمة على 4 ركائز دائمة لا تظهر للعيان كونها مخفية داخل المباني في المتحف.

ويصل أعلى ارتفاع للقبة المؤلفة من قبتين مصنوعتين من الفولاذ والألمنيوم، 38 مترا.

ويقدر وزنها الكلي بنحو 7500 طن، أي أن وزنها يعادل وزن برج إيفل في العاصمة الفرنسية.

 

ويضم متحف اللوفر أبوظبي 23 صالة عرض و55 مبنى موزعة حول القبة، التي يقدر محيطها بحوالي 565.5 مترا.

وتبلغ المساحة الكلية للمتحف نحو 97 ألف متر مربع، فيما تقدر المساحة الداخلية له بحوالي 8600 متر مربع، بينما تبلغ مساحة قاعات العرض حوالي 6400 متر مربع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>