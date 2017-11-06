فهد العامر : تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام ..تعزيز لانطلاقة مرحلة جديدة 

وصف رئيس المجلس البلدي لامانة منطقة حائل الاستاذ فهد سعد العامر أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام. يؤكد قوة وحزم القيادة الرشيدة ، على اجتثاث اشكال الفساد، ومعاقبة ومحاسبة كل الفاسدين ومن أضر في مقدرات رقي الوطن، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام غير مراعي لمصالح الوطن

وأكد العامر إلى أن تشكيل اللجنة العليا سيكون لها انعكاسات كبيرة بإذن الله في محاسبة الفاسدين ممّن تثبت عليه جرائم الفساد.

مبينا أن المملكة مقبلة علی تحول نوعي بالغ الاثر وتمثل مرحلة جديدة في مكافحة أشكال الفساد انسجاما مع مرتكزات المملكة العربية السعودية في رؤيتها للعام (2030) بهدف أن تكون اهم متحولات الرؤية الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد بكل اشكاله ..