 تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السفارة الأمريكية في أنقرة تستأنف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم مصادر: لجنة مكافحة الفساد أوقفت أكثر من 170 من الأمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها وأمير عسير يرافقه قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي فهد العامر : تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام ..تعزيز لانطلاقة مرحلة جديدة  الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعلن عن النتائج المالية المنتهية في 2017.09.30 متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: المهرجان يسير وفق المخطط تنمية الشبحة تقيم ندوة علمية غدا 

تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا

تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية لجميع المدارس “بنين وبنات” للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439 هـ فيما سيتم إيداعها في الحسابات البنكية لقائدي وقائدات المدارس غداً الثلاثاء ، أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أشار إلى أن الشؤون الإدارية والمالية ممثلة في الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عملت على إكمال إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس حيث سيتم ضخ ما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال في حسابات قائدي وقائدات المدارس ، فيما شملت بنود مخصصات الميزانية التشغيلية بند المستلزمات التعليمية وبند النشاط الثقافي والرياضي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>