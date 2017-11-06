تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية لجميع المدارس “بنين وبنات” للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439 هـ فيما سيتم إيداعها في الحسابات البنكية لقائدي وقائدات المدارس غداً الثلاثاء ، أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أشار إلى أن الشؤون الإدارية والمالية ممثلة في الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عملت على إكمال إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس حيث سيتم ضخ ما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال في حسابات قائدي وقائدات المدارس ، فيما شملت بنود مخصصات الميزانية التشغيلية بند المستلزمات التعليمية وبند النشاط الثقافي والرياضي.