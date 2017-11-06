 قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول

قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول
المناطق - الرياض
قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الاثنين، إن رفض الحوثي للحل السياسي يؤكد أن هذا ليس وقت المرونة في التعامل معه.

وأوضح قرقاش أن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ إيرانية، يعيد الألولويات إلى نصابها الصحيح فالخطر الإيراني هو التحدي الأول.

وأضاف قرقاش “من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي وهذا ليس زمان الحياد أو الارتباك”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية عادل الجبير، إن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن بلاده تعي تماما أن جمهورية إيران بحزبها وحشدها وعصائبها هي الخطر الحقيقي على المنطقة بأسرها، مضيفا أن “أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها”.

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