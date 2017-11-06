قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول

وأوضح قرقاش أن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ إيرانية، يعيد الألولويات إلى نصابها الصحيح فالخطر الإيراني هو التحدي الأول.

وأضاف قرقاش “من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي وهذا ليس زمان الحياد أو الارتباك”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية عادل الجبير، إن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن بلاده تعي تماما أن جمهورية إيران بحزبها وحشدها وعصائبها هي الخطر الحقيقي على المنطقة بأسرها، مضيفا أن “أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها”.