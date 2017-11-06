مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق

عمّان – واس

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المستلزمات الشتوية والمواد الصحية على جميع الأطفال من أبناء اللاجئين السوريين الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن البالغ عددهم (14422) طفلاً .

ويوزع مركز الملك سلمان للإغاثة هذه المساعدات بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR والمجلس القومي النرويجي NRC حيث يهدف إلى توزيع (43.266) قطعة شتوية بالإضافة إلى (14.422) حقيبة عناية شخصية على كافة الأطفال في هذه المخيمات.

وعبر أولياء أمور الأطفال من جانبهم عن عميق شكرهم وامتنانهم للمملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء للمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة ووقوفها معهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برامج المركز الإنسانية والإغاثية والتي يهدف من خلالها إلى التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق واستمرارًا للنهج الريادي للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع المنكوبين والمحتاجين في مختلف الدول.