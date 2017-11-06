 مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها وأمير عسير يرافقه قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي فهد العامر : تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام ..تعزيز لانطلاقة مرحلة جديدة  الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعلن عن النتائج المالية المنتهية في 2017.09.30 متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: المهرجان يسير وفق المخطط تنمية الشبحة تقيم ندوة علمية غدا  الامير بدر يشكر ارامكو لدعمها مشروع صيانة المنازل بالاحساء محافظ املج يبحث حلول تعطل طرق المراكز وزير الثقافة والإعلام يستقبل رئيس وزراء جزيرة جيرسي البريطانية

مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق

مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق
المناطق - واس
عمّان – واس

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المستلزمات الشتوية والمواد الصحية على جميع الأطفال من أبناء اللاجئين السوريين الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن البالغ عددهم (14422) طفلاً .

ويوزع مركز الملك سلمان للإغاثة هذه المساعدات بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR والمجلس القومي النرويجي NRC حيث يهدف إلى توزيع (43.266) قطعة شتوية بالإضافة إلى (14.422) حقيبة عناية شخصية على كافة الأطفال في هذه المخيمات.

وعبر أولياء أمور الأطفال من جانبهم عن عميق شكرهم وامتنانهم للمملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء للمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة ووقوفها معهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برامج المركز الإنسانية والإغاثية والتي يهدف من خلالها إلى التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق واستمرارًا للنهج الريادي للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع المنكوبين والمحتاجين في مختلف الدول.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>