مصادر: لجنة مكافحة الفساد أوقفت أكثر من 170 من الأمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال

أفادت مصادرأن عدد من تم إيقافهم للتحقيق معهم بتهم الفساد بلغ أكثر من 170 شخصاً ، من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال، في إطارعمل لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتضم اللجنة التي تم تشكيلها بناء على أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، كلا من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وكلفت اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام.

وأفادت المصادر أن من لم يتم إثبات ضده تهم الفساد ستعلن برائته و الاعتذار منه .

و أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن استجوابات مفصلة جرت مع الأفراد المحتجزين على خلفية قضايا فساد، وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.

وشدد المعجب، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، على أن ما جرى يوم السبت الماضي من الاعتقالات في المملكة لا يمثل البداية، بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.

وبحسب النائب العام للمملكة، فقد كان من الضروري أن تجرى التحقيقات في سرية، حرصا على سلامة الإجراءات ولتفادي الإفلات من العدالة.