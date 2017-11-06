بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم

أعلن الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو، اللاعب السابق لناديي ميلان ويوفنتوس، اعتزاله كرة القدم، بعد إقصاء فريقه الحالي، نيويورك سيتي، من المنافسة على لقب الدوري الأمريكي القسم الشرقي.

ونشر بيرلو (38 عاما)، فى حسابه الرسمي على “تويتر” رسالة وداع، شكر فيها كل من سانده من جماهير ولاعبين ومدربين في مشواره الكروي الحافل.

وكان بيرلو قد أعلن في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أنه سيعتزل قبل نهاية العام الحالي: “بالنسبة لمستقبلي، في ديسمبر ينتهى عقدي، وأرى أن الوقت قد حان للاعتزال”، مضيفا: “كل يوم أعانى من مشاكل بدنية ولا أستطيع التدريب بأفضل صورة ممكنة، أو القيام بالأمور العادية، في سني لا أظن أنني قادر على الاستمرار”.

وحقق المخضرم بيرلو خلال 23 عاما قضاها في ملاعب الساحرة المستديرة، الكثير من الألقاب، منها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، بالإضافة للدوري الإيطالي.

وانضم بيرلو لنادي نيويورك سيتي في عام 2015 ولعب 60 مباراة مع الفريق الأمريكي وسجل فيها هدفا واحدا وصنع 9 أخرى، علما بأنه كان يلعب بجوار دافيد فيا اللاعب الإسباني المخضرم.