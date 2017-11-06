 بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم مصادر: لجنة مكافحة الفساد أوقفت أكثر من 170 من الأمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها وأمير عسير يرافقه قرقاش: استهداف الحوثي للرياض بصواريخ إيرانية يؤكد أن الخطر الإيراني هو التحدي الأول تعليم الطائف ينهي إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس بما يقارب 4 ملايين ونصف المليون ريال والإيداع غدا إنفوغرافيك.. معلومات وحقائق حول متحف اللوفر أبوظبي فهد العامر : تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام ..تعزيز لانطلاقة مرحلة جديدة  الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعلن عن النتائج المالية المنتهية في 2017.09.30 متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: المهرجان يسير وفق المخطط تنمية الشبحة تقيم ندوة علمية غدا  الامير بدر يشكر ارامكو لدعمها مشروع صيانة المنازل بالاحساء

بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم

بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم
المناطق - الرياض

أعلن الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو، اللاعب السابق لناديي ميلان ويوفنتوس، اعتزاله كرة القدم، بعد إقصاء فريقه الحالي، نيويورك سيتي، من المنافسة على لقب الدوري الأمريكي القسم الشرقي.

ونشر بيرلو (38 عاما)، فى حسابه الرسمي على “تويتر” رسالة وداع، شكر فيها كل من سانده من جماهير ولاعبين ومدربين في مشواره الكروي الحافل.

وكان بيرلو قد أعلن في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أنه سيعتزل قبل نهاية العام الحالي: “بالنسبة لمستقبلي، في ديسمبر ينتهى عقدي، وأرى أن الوقت قد حان للاعتزال”، مضيفا: “كل يوم أعانى من مشاكل بدنية ولا أستطيع التدريب بأفضل صورة ممكنة، أو القيام بالأمور العادية، في سني لا أظن أنني قادر على الاستمرار”.

وحقق المخضرم بيرلو خلال 23 عاما قضاها في ملاعب الساحرة المستديرة، الكثير من الألقاب، منها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، بالإضافة للدوري الإيطالي.

وانضم بيرلو لنادي نيويورك سيتي في عام 2015 ولعب 60 مباراة مع الفريق الأمريكي وسجل فيها هدفا واحدا وصنع 9 أخرى، علما بأنه كان يلعب بجوار دافيد فيا اللاعب الإسباني المخضرم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>