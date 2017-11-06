السفارة الأمريكية في أنقرة تستأنف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أنقرة، اليوم الاثنين، أن البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في تركيا استأنفت العمل على منح تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى أمريكا.

وقالت السفارة في بيان وزعته، اليوم الاثنين، بين بعض وسائل الإعلام: “قامت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في تركيا باستئناف منح التأشيرات على أساس محدد، ويمكن الطالبين الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة أن يعدلوا مخططاتهم حول موعد الزيارات”.

وأشارت السفارة الأمريكية في الوقت ذاته إلى أن الحد من عدد طلبات التأشيرة، التي ستقوم البعثة الأمريكية في تركيا بالنظر فيها، قد يؤدي إلى أن مدة انتظار منحها ستصبح أطول.

من جانبه، أكد مسؤول في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول أن الولايات المتحدة “استأنفت جزئيا منح تأشيرات الدخول”، موضحا أن هذه الخطوة مرتبطة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إلى أمريكا، في 7 – 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تشهد توترا كبيرا على خلفية اعتقال السلطات التركية، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، متين طوبوز، أحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بتهمة تورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أواسط يوليو/تموز من العام 2016، والذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه إليها.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن النيابة العامة في اسطنبول تأكدت خلال التحقيقات من ارتباط الموظف الأمريكي بالمدعي العام التركي السابق، زكريا أوز، المعتقل حاليا، وبمديري شرطة سابقين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم غولن.

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة اعتقال أنقرة الموظف الأمريكي، معتبرة أن التهم الموجهة ضد موظف قنصليتها “لا أساس لها”.

واتخذت الحكومة الأمريكية، يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا بتعليق منح التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا (والمقصود هنا المواطنون الأتراك)، الأمر الذي ردت عليه أنقرة بخطوة مماثلة بحق المواطنين الأمريكيين.