 حرب المملكة على الفساد تدفع النفط لأعلى مستوى منذ يوليو 2015 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حرب المملكة على الفساد تدفع النفط لأعلى مستوى منذ يوليو 2015

حرب المملكة على الفساد تدفع النفط لأعلى مستوى منذ يوليو 2015
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2015، في الوقت الذي أطلقت به الرياض حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة ومسؤولين سابقين.

وبحلول الساعة  (14:48 بتوقيت غرينيتش) ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.42% أو 26 سنتا إلى 62.33 دولار للبرميل، مسجلا مستويات قياسية منذ منتصف العام 2015.

كذلك، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.13% أو 7 سنتات إلى 55.71 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2015.
وأعلنت الرياض يوم الأحد الماضي عن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وقامت السلطات المختصة بإيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين .

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