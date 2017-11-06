 المنامة: أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المنامة: أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها

المنامة: أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها
المناطق - وكالات
قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الاثنين، إن بلاده تعي تماما أن جمهورية إيران بحزبها وحشدها وعصائبها هي الخطر الحقيقي على المنطقة بأسرها.

وأضاف وزير الخارجية البحريني عبر حسابه على موقع “تويتر” أن “أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها”.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية عادل الجبير، إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد على “تصرفات النظام الإيراني العدائية”، في إشارة على ما يبدو لصاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن، الذين تقول المملكة إن إيران تسلحهم.

وأضاف الجبير على “تويتر” أن “التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين”.

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