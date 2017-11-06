المنامة: أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها

وأضاف وزير الخارجية البحريني عبر حسابه على موقع “تويتر” أن “أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها”.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية عادل الجبير، إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد على “تصرفات النظام الإيراني العدائية”، في إشارة على ما يبدو لصاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن، الذين تقول المملكة إن إيران تسلحهم.

وأضاف الجبير على “تويتر” أن “التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين”.