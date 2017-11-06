 الضمان النسوي بغرب الرياض يثقف “145” موظفة ومستفيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الضمان النسوي بغرب الرياض يثقف “145” موظفة ومستفيدة

الضمان النسوي بغرب الرياض يثقف “145” موظفة ومستفيدة
المناطق - الرياض

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي غرب الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجان توعويان عن “العنف الأسري ” و”الانفلونزا الموسمية” لـ145 سيدة من موظفات المركز والمستفيدات بالتعاون مع دار الحماية الاجتماعية والقطاع الصحي بغرب الرياض.

بدأ البرنامج الأول  “العنف الأسري” الذي قدمته الأخصائيتين بدرية المشيطي ومزنة التويجري وحضره 45 مستفيدة بتعريف العنف الأسري ومسبباته واشكاله وأثاره ثم استعراض طرق واساليب الحد منه وطرق توعية المعنفين بحقوقهم المجتمعية ودور الأخصائية في ذلك مع عرض بعض المقاطع المرئية عن حالات العنف الأسري وكيفية التدخل لعلاجها بالإضافة الى توزيع المنشورات التي توضح ارقام التبليغ وتجيب على جميع الإستفسارات المهمة والأساسية المتعلقة بالموضوع.

كما شارك المكتب مع القطاع الصحي الغربي في تنظيم حملة “التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية” التي تم خلالها تطعيم ١٠٠ موظفة ومستفيدة داخل المكتب ضد الانفلونزا الموسمية وتوعيتهم بأهمية اللقاح الموسمي بالإضافة الى توزيع البروشورات التوعوية على جميع الحاضرات والإجابة على استفساراتهن ومناقشتهن فيها.

تأتي هذه البرامج التوعوية كجزء من البرامج الداخلية التي ينظمها مكتب الضمان النسوي بغرب الرياض لموظفاته والمستفيدات طوال العام بهدف تثقيفهن ومد جسور التعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية بمايحقق تطلعات الوزارة واهدافها التنموية.

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