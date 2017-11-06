 مجلس الوزراء البحريني يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مجلس الوزراء البحريني يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض

مجلس الوزراء البحريني يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض
المناطق - واس

دان مجلس الوزراء بمملكة البحرين بشدة إطلاق المليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية استهدف مدينة الرياض، وفيما استنكر المجلس هذا العمل الإجرامي المشين لما يمثله من جريمة إنسانية ومخالفة لكافة الأديان والشرائع السماوية فإنه يظهر بوضوح النزعة الإرهابية لدى الحوثيين والخطر الذي يمثلونه مما يؤكد ضرورة ردع هذه الجماعات ولجم إرهابها.
وأشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء, بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي لنجاحها في اعتراض الصاروخ وردعه دون وقوع إصابات.
وأكد المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها الكامل ودعمها التام في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة مثل هذه الأعمال المستهجنة التي لن تنال قط مما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تأييده لخطوات المملكة لمحاربة الإرهاب في اليمن الشقيق والقبض على الإرهابيين برصد مكافآت مالية للقبض على المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية.

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