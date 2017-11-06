المالية: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل

نفت وزارة المالية اليوم الاثنين ما تناقلته وسائل الإعلام من مزاعم عن توجه الحكومة إجراء تعديلات على برنامج المقابل المالي على الوافدين والمرافقين، موضحة في الوقت ذاته تصريحات الوزير محمد الجدعان التي فسرت بشكل خاطئ حول برنامج التوازن المالي.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الاثنين) أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكدة أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص.

وأضافت أن ما جاء في تصرحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.

وأشارت أن الوزير بين أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.