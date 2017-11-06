 المالية: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المالية: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل مجلس الوزراء البحريني يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً باتجاه الرياض الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخ باتحاه الرياض الضمان النسوي بغرب الرياض يثقف “145” موظفة ومستفيدة إندونيسيا تهدد بحجب واتساب بسبب محتوى مخل بالآداب المنامة: أفعال إيران تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها حرب المملكة على الفساد تدفع النفط لأعلى مستوى منذ يوليو 2015 السفارة الأمريكية في أنقرة تستأنف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك بيرلو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم مصادر: لجنة مكافحة الفساد أوقفت أكثر من 170 من الأمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها وأمير عسير يرافقه

المالية: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل

المالية: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل
المناطق - الرياض

نفت وزارة المالية اليوم الاثنين ما تناقلته وسائل الإعلام من مزاعم عن توجه الحكومة إجراء تعديلات على برنامج المقابل المالي على الوافدين والمرافقين، موضحة في الوقت ذاته تصريحات الوزير محمد الجدعان التي فسرت بشكل خاطئ حول برنامج التوازن المالي.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الاثنين) أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكدة أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص.

وأضافت أن ما جاء في تصرحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.

وأشارت أن الوزير بين أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.

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