رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أحر التعازي وصادق المواساة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من المسؤولين بمنطقة عسير.
وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: ”سيدي.. لقد آلمني وأهالي منطقة جازان.. نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ـ رحمه الله.. وإني إذ أرفع لمقامكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب بوفاة الأمير منصور بن مقرن ، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. ”إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.
أمير جازان يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير منصور بن مقرن
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أحر التعازي وصادق المواساة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من المسؤولين بمنطقة عسير.
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