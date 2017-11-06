 أمير جازان يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير منصور بن مقرن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير منصور بن مقرن

أمير جازان يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير منصور بن مقرن
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أحر التعازي وصادق المواساة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من المسؤولين بمنطقة عسير.
وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: ”سيدي.. لقد آلمني وأهالي منطقة جازان.. نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ـ رحمه الله.. وإني إذ أرفع لمقامكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب بوفاة الأمير منصور بن مقرن ، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. ”إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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