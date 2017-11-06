 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة لتعليم عنيزة ويكرم المتميزين من المعلمين والمعلمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة لتعليم عنيزة ويكرم المتميزين من المعلمين والمعلمات

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة لتعليم عنيزة ويكرم المتميزين من المعلمين والمعلمات
المناطق - بريدة
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ،توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ، وشركة عنيزة التعليمية لتبني جوائز وبرامج سنوية ، ودعمها مالياً لذلك.

ووقع الاتفاقية مدير تعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح من جانب إدارة التعليم ، ورئيس مجلس إدارة شركة عنيزة التعليمية عبدالله بن محمد الخليل من جانب الشركة.
وتهدف اتفاقية الشراكة المجتمعية التابعة لإدارة التعليم بمحافظة عنيزة ، إلى إشراك مؤسسات وأفراد المجتمع في تحسين التعليم وتطوير منتجاته ، وتحقيق غايات وتطلعات رؤية المملكة 2030 ، وإيماناً من الشركة بدورها الوطني لخدمة التعليم والطلاب والطالبات في تعليم المحافظة.
وأعرب أمير منطقة القصيم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستخدم المجتمع التعليمي والمحلي في محافظة عنيزة ، وتحديث الشراكات المجتمعية التي كانت بين تعليم عنيزة وعدد من الجهات الأهلية بالمحافظة ، مثنياً بدعم الأفراد والمؤسسات في محافظة عنيزة للجوائز والبرامج السنوية التي تخدم المجتمع التربوي ، منوهاً بجهود مدير تعليم عنيزة محمد الفريح ، ومنسوبي إدارة التعليم بالمحافظة في ذلك.
إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم شركاء النجاح لإدارة تعليم عنيزة ، من المعلمين والمعلمات المتميزين ، حيث أن الفائزين والفائزة بفئة المعلم هم محمد بن علي النصار والحسين بن علي العسيلي والجوهرة بنت علي الدهاسي التي حضر نيابة عنها والدها ، ويوسف بن إبراهيم العبيسي الفائز بفئة المرشد الطلابي ، وعائشة الحبودل الفائزة بفئة العمل التطوعي ، التي حضر نيابة عنها أخوها عبدالرزاق.

حضر التوقيع محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومساعد مدير تعليم عنيزة عبدالله القرزعي ، وعددٌ من منسوبي التعليم بالمحافظة ، ومسؤولي شركة عنيزة التعليمية.

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