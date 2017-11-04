أمير القصيم يرفع تعازيه وتعازي أهالي المنطقة للقيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم برقية عزاء ومواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير, كما بعث سموه برقيات عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير , بعد المصاب الجلل في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومن معه من مرافقين ـ رحمهم الله ـ أثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من مسؤولي منطقة عسير .

وبين سمو أمير منطقة القصيم , بأن المصاب مؤلم وقد آلم أهالي منطقة القصيم أجمع , مؤكداً بأن الفقيد الأخ الأمير منصور بن مقرن رحمة الله , قدم الغالي والنفيس في خدمة الدين ثم المليك والوطن , وقضى إلى ربه ومن معه وهم يوفون بالأمانة من خلال قيامهم بأعمالهم وواجباتهم تجاه هذا الوطن , مبيناً بأن تلك الأعمال المتتالية عكست حب الفقيد لعمله وحب أهالي منطقة عسير له لما يقوم به من خدمة لهم خلال تكليفة نائباً لأمير منطقة عسير , داعياً المولى أن يرحمه ومن معه في مستقر رحمته وأن يتغمدهم المولى عز وجل ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .