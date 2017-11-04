 الهلال الأحمر السعودي بتبوك ينفذ دورات تدريبة وتوعوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر السعودي بتبوك ينفذ دورات تدريبة وتوعوية

الهلال الأحمر السعودي بتبوك ينفذ دورات تدريبة وتوعوية
المناطق - منى الريس
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن قسم التدريب في الإدارة نفذ خلال الأسبوعين الماضية أكثر من عشر دورات تدريبية لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية إستفاد منها قرابة الـ160 متدرب ومتدربة , وتوعية 1820 مستفيداً ومستفيدة .
وافاد أن فرع الهيئة بالمنطقة يحرص على إستهداف أعداد إضافية ومضاعفة الجهود بهدف تثقيف المجتمع ونشر الوعي الإسعافي للمواطنين ، الذي قد يسهم في إنقاذ حياة مريض أو مصاب .
وتأتي الدورات ذلك ضمن دور الهيئة في تثقيف وتوعية المجتمع بالتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة .

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