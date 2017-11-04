 رئيس دولة فلسطين يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس دولة فلسطين يصل الرياض

رئيس دولة فلسطين يصل الرياض
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الرياض مساء اليوم .
وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي .

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