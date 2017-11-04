أمانة منطقة تبوك تدشن حملة توعوية بعنوان “كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل”

دشن أمين منطقة تبوك نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم، الحملة التوعوية الأولى لهذا العام 1439هـ التي تقيمها أمانة المنطقة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة تحت شعار “كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل”.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج أمانة منطقة تبوك التوعوية والتثقيفية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وبين المهندس الغبان أن الحملة تستهدف بالدرجة الأولى قائدي المركبات حيث سيتم توزيع 10آلاف منشور توعوي و20 ألف كيس بلاستيكي بأحجام مختلفة يمكن استخدامها لتجميع النفايات المؤقتة في المركبات، ورميها في أقرب حاوية عند توقف المركبة، وسيتم التوزيع في الطرقات والشوارع الرئيسية وبالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والأهلية، لرفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ على نظافة المدينة من خلال عدم رمي النفايات من المركبات في طرقات المدينة وتجميعها في هذه الأكياس البلاستيكية.