السبهان: حزب الله يشارك في كل عمل إرهابي يهدد المملكة

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، الاثنين أن المملكة العربية اللسعودية لن ترضى أن نرضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب على السعودية.

و قال فيها إن الملك سلمان أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، مشيراً إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر ميليشيات حزب الله على السعودية.

وأضاف السبهان أن ميليشيات حزب الله تشارك في كل عمل إرهابي يتهدد السعودية، مؤكداً أن السعودية ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة ما أسماه “حزب الشيطان”.

وأضاف السبهان: “سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله”، مؤكداً أن ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان . جاء ذلك ضمن تصريحات خاصة لقناة “العربية” .

وأضاف أن الحديث عن إجبار سعد الحريري على الاستقالة أكاذيب للتشتيت، واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات حزب الله .