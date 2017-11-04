لدينا 254 غارمًا سيفطرون مع أهاليهم اليوم ..شاهد.. موقف مؤثر للأمير منصور بن مقرن

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان فايز المالكي تحدث فيه عن مآثر الخير في فقيد الوطن الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رحمه الله.

وتحدث المالكي عما قدمه الأمير منصور بن مقرن من أعمال خير خلال حملة تراحم التي أقيمت في أبها خلال شهر رمضان الماضي.

وقال صاحب فايز المالكي “عندما بدأنا الحفل في تراحم قال منصور بن مقرن عندنا 254 سجينًا في مبالغ مالية.. ولازم يفطرون مع اهاليهم اليوم.. رحمك الله”.

وأضاف عن الفقيد: “أسال الله أن يغفر له.. رجل كريم في رمضان تبرع من حسابه الخاص بـ 3 ملايين ونصف للجنة تراحم لتفريج كرب المساجين”.

وروى المالكي كيف نجحت جهود نائب أمير عسير في حث الناس على التبرع لصالح السجناء حيث تم الوفاء بديون أكثر من 60 سجينًا.

وروى عدة مواقف أخرى تبين نبل و رحمة و كرم الأمير منصور بن مقرن رحمه الله كما بالفيديو: