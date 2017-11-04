 قبل ودية لاتفيا.. آلام عضلة الساق تبعد الفرج عن تدريبات الأخضر وعودة الهزاع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قبل ودية لاتفيا.. آلام عضلة الساق تبعد الفرج عن تدريبات الأخضر وعودة الهزاع

قبل ودية لاتفيا.. آلام عضلة الساق تبعد الفرج عن تدريبات الأخضر وعودة الهزاع
المناطق - الرياض

يواجه لمنتخب الأخضر السعودي الأول غدًا الثلاثاء نظيره منتخب لاتفيا في أول مبارياته الودية ضمن معسكره الذي يقيمه في العاصمة البرتغالية لشبونة في إطار برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

واختتم المنتخب اليوم الاثنين تحضيراته للمباراة من خلال التدريب الذي أقامه على ملعب الوطني بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت، وشهد التدريب مشاركة المهاجم هزاع الهزاع في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من نزلة البرد التي تعرض لها أمس، فيما لم يشارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية لشعوره بألم في عضلة الساق، إذ فضل باوزا إراحته.

وكانت الحصة التدريبية قد بدأت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليشرع بعدها المدير الفني إدغاردو باوزا إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة بمناورة أجريت على كامل الملعب.

وفي السياق، عبّر لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم عن سعادته بانضمامه لقائمة المنتخب الوطني الأول في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في لشبونة، مبينًا حرصه على أن يكون حاضرًا بالمستوى المأمول ليكمل مشواره مع المنتخب، وأكد الصليهم أن هذا المعسكر يشكل أهمية كبيرة لهم كلاعبين كونه يساهم في التأقلم مع الطريقة الفنية للمدرب باوزا، مشيرًا إلى أنهم يسعون غدًا إلى الظهور بالمستوى الفني الذي يؤكد البداية الجيدة للمعسكر.

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