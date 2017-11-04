 نائب أمير القصيم يرفع تعازيه للقيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يرفع تعازيه للقيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

نائب أمير القصيم يرفع تعازيه للقيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه
المناطق - بريدة
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ , كما بعث سموه برقيات عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ـ حفظهم الله ـ , في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ومن معه من المرافقين ـ رحمهم الله ـ أثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه وعدد من مسؤولي منطقة عسير .

 

وبين سموه نائب أمير منطقة القصيم , بأن المصاب الذي أصاب أهالي منطقة عسير أصاب كل فرد من أفراد منطقة القصيم , مؤكداً بأن الفقيد ـ رحمه الله ـ قدم خلال تكليفة نائباً لأمير منطقة عسير عملاً وواجباً وطنياً يفتخر به , من خلال متابعته الدائمة وزياراته المتواصلة والتي انعكست إيجابياً على المنطقة ولمسها أهلها , داعياً المولى عز وجل أن يرحمهم برحمته وأن يسكنه ومن معه من مرافقين فسيح جناته إنه عزيز مجيب الدعاء .

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