نائب أمير القصيم يرفع تعازيه للقيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ , كما بعث سموه برقيات عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ـ حفظهم الله ـ , في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ومن معه من المرافقين ـ رحمهم الله ـ أثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه وعدد من مسؤولي منطقة عسير . وبين سموه نائب أمير منطقة القصيم , بأن المصاب الذي أصاب أهالي منطقة عسير أصاب كل فرد من أفراد منطقة القصيم , مؤكداً بأن الفقيد ـ رحمه الله ـ قدم خلال تكليفة نائباً لأمير منطقة عسير عملاً وواجباً وطنياً يفتخر به , من خلال متابعته الدائمة وزياراته المتواصلة والتي انعكست إيجابياً على المنطقة ولمسها أهلها , داعياً المولى عز وجل أن يرحمهم برحمته وأن يسكنه ومن معه من مرافقين فسيح جناته إنه عزيز مجيب الدعاء .